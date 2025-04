Skupaj za sanacijo ceste med Prebenegom in Socerbom

Deželna cesta št. 11, ki iz Prebenega vodi proti mejnemu prehodu s Slovenijo in Socerbu, je že več tednov zaprta zaradi usada. Zaprtje pomembne prometnice je 21. marca odredila Enota deželne decentralizacije Trst. Tako na slovenski kot na italijanski strani meje signalizacija in prometna zapora prepovedujeta prehod pešcem in vozilom, kar povzroča preglavice predvsem čezmejnim delavcem, pa tudi številnim turistom in obiskovalcem bližnjega gradu Socerb. Zaradi zapore jo del voznikov čez mejo ubere mimo Mačkolj, kjer zato beležijo povečan pretok vozil.

Za čimprejšnjo odpravo posledic so se zavzeli na Občini Dolina in Mestni občini Koper, kamor sodita Socerb in Osapska dolina. Predstavniki obeh občin so včeraj popoldne obiskali območje, na katerem je prišlo do usada.