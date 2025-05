Skupna lastnina: slovenski svetniki »nezadovoljni«

Slovenski svetniki Občine Trst Štefan Čok, Valentina Repini in Stefano Ukmar ter predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta so izrazili nezadovoljstvo nad odločitvijo desnosredinske občinske uprave, da začasno prevzame ločeno upravljanje skupne lastnine na Opčinah in Proseku.

Po navedbah samega sklepa, s katerim je občina prevzela upravljanje, »gre za nujno in prehodno rešitev, ki ne pomeni trajne niti sistemske ureditve dolgoletne problematike,« so spomnili v tiskovnem sporočilu. »Zapleteno situacijo bomo še naprej budno spremljali ter si prizadevali, da bo obdobje čim krajše in da slovenska narodna skupnost zaradi tega ne bo oškodovana,« so zagotovili.

Ob tem pa so Cossutta, Čok, Repini in Ukmar spomnili, da je nastali položaj posledica odločitve deželnega odbornika Pierpaola Robertija, da ne podaljša komisarskih uprav, ki sta upravljali omenjena odbora na Opčinah in Proseku. »Zakaj do tega ni prišlo, ostaja nepojasnjeno.«