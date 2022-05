Skupno usposabljanje za bolj učinkovito reševanje

V dolini Glinščice je dva dni potekalo usposabljanje, ki sta ga skupaj izvedli reševalna služba 118 iz Trsta in tržaška postaja gorske in jamarske reševalne službe.

Na usposabljanju je sodelovalo približno deset zdravnikov iz službe 118 in 17 gorskih reševalcev, ki so se v praksi učili različne tehnike reševanja: kako se samozaščititi na steni, kako se pomikati in premikati opremo na težko dostopnem območju, kako napredovati po steni navzgor in navzdol, kako uporabljati posebna nosila Lecco Kong za prevažanje ponesrečencev in podobno.

Najprej so imeli teoretični del tečaja, nato so zdravstveni delavci 118 prehodili peš težaven kraški teren, tako da so v praksi preizkusili različne tehnike za premikanje in prevzeli individualne zaščitne naprave.

To je bila priložnost za primerjavo in skupno usposabljanje med različnimi strokovnjaki, ki pripadajo dvema realnostima in delujejo v nujnih zdravstvenih primerih, potem ko so dolga leta občasno nestrukturirano sodelovali. Tako bodo reševalci pripravljeni v primeru skupne reševalne akcije. Usposabljanje je bilo prvi korak za koordinirano sodelovanje med zdravstvenim podjetjem Asugi in gorsko reševalno službo, ki bosta kmalu prišla do konvencije za medsebojno podporo glede materialov in osebja v primeru potrebe.