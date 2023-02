Skušala sta ukrasti skuter

Kamere železniške policije so posnele mlada Tržačana, ki sta v v Ulici Gioia pri železniški postaji skušala ukrasti parkiran skuter. Njuno dejanje je 14. februarja posnela tržaška železniška policija.

Ko sta videla, da se jima približuje policijska patrulja, sta oba polnoletna in vidno opita, sta prenehala z dejanjem, eden od njiju pa je začel z mobilnim telefonom snemati dogajanje.

Policisti so izsledili lastnika skuterja, ki se je nahajal v Padovi, tako da je ta lahko vložil pritožbo na lokalni kvesturi, tako da so za nepridiprave lahko odredili hišni pripor. V prihodnjih dneh so železniški policisti ugotovili, da se eden ne nahaja na svojem bivališču, zaradi čessar so ga ovadili tudi zaradi pobega iz hišnega pripora.

Oba so ovadili zaradi poskusa tatvine in oglobili zaradi vinjenosti.