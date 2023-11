Skuter po trčenju pristal s kolesoma v zraku

Na Reški cesti je okrog 19.30 skuterist, sicer dostavljalec hrane, trčil v pnevmatiko avtomobila, ki mu je, kot kaže, izsilil prednost, pri čemer ga je odbilo v drugi parkirani avtomobil. Skuterist je padel, skuter pa je pristal na sedežu, s kolesoma v zraku. Kot kaže, se skuterist ni huje poškodoval, reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so mu na kraju nudili najnujnejšo pomoč in za zdaj še ni znano, če so ga nato odpeljali v bolnišnico. Nastala je gmotna škoda. Na kraju so bili lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.