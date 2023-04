Skuter vozil pijan, brez vozniške in zavarovanja

Lokalni policisti so pred nekaj dnevi v Ulici del Veltro pri Sv. Jakobu opazili skuter z dvema moškima, enim brez čelade. Ustavili so ju v Istrski ulici. Vozniku so opravili alkotest, ki je bil pozitiven. Ugotovili so, da mu je veljavnost vozniškega dovoljenja potekla decembra 2021 in da mu grozi odvzem za nedoločen čas. Odkrili so tudi, da je skuter brez zavarovanja. Naložili so mu denarno kazen, motor pa so zasegli. Po zasegu mu je bila odrejena še nadaljnja prepoved vožnje zaradi potnika brez čelade.