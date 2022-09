V Ul. Hermada na Opčinah je 64-letni moški ob 14. uri izgubil nadzor nad svojim skuterjem in trčil v avtomobil fiat 500, ki je vozil v isti smeri, pri čemer je padel na asfalt. Vzroke nesreče gre, kot kaže, pripisati vodi, ki je bila po nevihti na cestišču. Na kraju so bili karabinjerji in reševalci službe 118, ki so ga z rešilnim vozilom prepeljali v katinarsko bolnišnico. Voznica fiata pa je bila nepoškodovana. Nesrečo preiskujejo karabinjerji, ki so tudi poskrbeli za preusmeritev prometa.