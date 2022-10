Skuteristki v bolnišnico po trčenju z avtomobilom

V križišču med Ul. Brigata Casale in Ul. Alpi Giulie sta danes zjutraj trčila skuter in avtomobil, pri čemer sta bili poškodovani voznica skuterja in potnica, njena osemletna hči. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so ju prepeljali v bolnišnico. Mati je utrpela več poškodb, njeno zdravstveno stanje pa na srečo ni zaskrbljujoče. Hči je bila skoraj nepoškodovana, iz preventivnih razlogov pa so jo prepeljali v bolnišnico na opazovanje. Na kraju so bili tudi varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.