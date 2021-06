Slikovita prometna nesreča na Opčinah

Malo po 10. uri se je na Dunajski cesti na Opčinah med pekarno Čok in cvetličarno Ada pripetila prometna nesreča, v katero sta bila vpletena avtomobila in ustavljeni mestni avtobus.

Voznika volkswagna t-cross slovenskih registrskih tablic, ki je vozil v smeri proti Fernetičem, je obšla slabost in je zapeljal na nasprotno stran vozišča. Ravno v tistem trenutku je v obratni smeri pravilno pripeljal ford fiesta. Prišlo je do čelnega trčenja, pri čemer je ford fiesta obstal ukleščen med poškodovanim volkswagnom in avtobusom, ki je bil ustavljen na tamkajšnji postaji. Slovenskega voznika so reševalci prepeljali v katinarsko bolnišnico, vozniku fieste pa so iz avtomobila pomagali gasilci. Kaže, da ni bil poškodovan, gmotna škoda pa je precejšnja.

Dunajsko cesto so zaprli za promet, voznike iz smeri Trsta preusmerjajo v Ul. Ricreatorio in nato na Bazovsko cesto. Vzroke nesreče preiskujejo policisti.