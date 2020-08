»Sliši se prijetno sladko melodijo, pridi z nami, zabavaj se ... «

»V poletnem centru sliši se res prijetno sladko melodijo, pridi z nami, zabavaj se ...« Tako se glasi himna poletnega centra Pikapolonica, ki že več kot 20 let skrbi za zabavno poletje otrok. Prav lani so v Študijskem centru Melanie Klein, ki je organizator poletnega centra Pikapolonica, praznovali 20-letnico neprekinjenega delovanja poletnih centrov.

Po velikem praznovanju, ki so ga pripravili lani ob obletnici, se je letos začelo novo obdobje. Kot vsi, so morali organizatorji pravila in dejavnosti poletnega centra prilagoditi ukrepom za preprečeitev širjenja novega koronavirusa. Tako so letos lahko sprejeli približno 80 otrok in ne 120, kot so jih v prejšnjih letih. Skupine so razdeljene tako, da ima lahko vsak vzgojitelj sedem osnovnošolskih ali pet vrtčevskih otrok, vsak teden imajo 13 skupin otrok.

Poletni center poteka devet zaporednih tednov, od 6. julija do 9. septembra, vsak teden pa imajo različno temo. Pretekli teden je nosil naslov Pikapolonica in meč v kamnu, v njem pa so otroci spoznavali srednjeveški svet in kralja Arturja. V drugih tednih pa otroci potujejo od starega Egipta do Japonske, prelevijo pa se v avtomobile iz animiranega filma Cars, Harryja Potterja, Super Pikapolonico in Ghostbusterje, postanejo kuharji na tekmovanju Masterchef in spoznavajo Knjigo o džungli.