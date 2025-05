Slivenska pomlad, praznik korenin

V mali kraški vasici Slivno je danes eksplodirala pomlad. Slivenska pomlad, veliki vaški praznik, ki so ga krajani priredili ob postavitvi novih tabel z izvirnimi hišnimi in ledinskimi imeni, da bi proslavili bogato kulturno in naravno dediščino. Zaigrala je nabrežinska godba na pihala pod taktirko Sergia Grattona, zapela fantovska pevska skupina Vihar z Mirkom Ferlanom na čelu, še dolgo po slovesnosti pa so zbrane razveseljevali Rujni muzikanti. Pri stojnicah so ponujali krožnik pašte, rezino pršuta, kozarec vina ali piva, knjigo in priložnost za vpogled v vezenine narodne noše. Pa še sonce je sijalo, da lepšega dne ne bi bilo mogoče načrtovati.