Slovencev ni dovolj, da bi dobili prevod

Milje so za Slovence idealna destinacija za enodnevni izlet. Le redki tu prenočijo, si pa privoščijo kosilo, kavico, ogled znamenitosti in oddih v portiču. Prepričanje, da obalno mestece obišče več Angležev kakor Slovencev, je zelo naivno. Vsaj tako meni Francesco Bussani (Lista Bussani), svetnik iz vrst levosredinske opozicije v miljskem občinskem svetu, kjer so včeraj izpeljali drugi del petkove seje. V tem duhu se je nadaljevala debata o turističnem vodniku Discover Muggia, ki ga je občina avgusta izdala v treh jezikih, italijanščini, angleščini in nemščini.

Bussani je s svetniško pobudo zahteval, naj občina poskrbi za prevod v slovenski jezik in naj obenem z dejanji okrepi odnose z bližnjo Slovenijo, zlasti s sodelovanjem pri evropskih projektih. »Ko naša koalicija izbira, kako porabiti denar svojih občanov, se sklicuje na številke. Slovencev je za dva milijona, Nemcev pa 90 milijonov,« je Bussaniju odgovoril desnosredinski podžupan Nicola Delconte, »slovenščine nismo vnaprej odstranili s seznama možnih jezikov, smo pa analizirali podatke. Če bi Milje obiskalo veliko število Arabcev, bi vodnik prevedli v arabščino.«