»Na vseh je, da nekaj naredimo.« S temi besedami o neizbežni temi tržaškega Kulturnega doma se je danes v stavbi v Ulici svetega Frančiška, kjer domujeta med drugimi Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) ter Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD), začel delovni obisk ministrice za kulturo Republike Slovenije Aste Vrečko.

Tudi ministrica je v izjavi poudarila pomen čezmejnega sodelovanja. »Ena tema je bilo Slovensko stalno gledališče, pogovorili sva se tudi o drugih sodelovanjih, tudi tistih, ki smo jih uspešno izvedli. Pa, jasno, o Evropski prestolnici kulture, kot tudi o tem, kar nas čaka v naprej,« je dejala Asta Vrečko. Zamejci, je poudarila, so prisotni tudi v delovnih skupinah na ministrstvu. »Ministrstvo za kulturo je morda malce drugačno od drugih, ampak pri nas resnično nihče ne čuti meje,« je poudarila. »Govorimo, mislimo in čutimo enotni skupni slovenski kulturni prostor.«

»Slovenci v Italiji so del našega kulturnega prostora in to dokazuje tudi to, da so z našimi kulturnimi društvi in celotno kulturno sceno zelo povezani,« je izpostavila. Omenila je, da so v tem mandatu na njenem ministrstvu Slovencem v zamejstvu odprli dodobra vse razpise, posebej je omenila tiste za kroženje kulturnih vsebin. O pomenu Trsta oziroma našega zamejstva za slovensko kulturno sceno, je poudarila, priča »naša edina velika kulturna institucija izven Slovenije: Slovensko stalno gledališče«.