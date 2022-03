Slovenska društva ostala »pred vrati«

Uporabniki prostorov na območju nekdanjega begunskega naselja na Padričah, kjer bo v prihodnjih treh letih zraslo sodobno univerzitetno središče, svojih dejavnosti ne bodo mogli več izvajati. Vsaj ne na lokaciji, na kateri so delovali doslej. Občina Trst je namreč brez predhodnega obvestila dostop do območja onemogočila z novo verigo in novo žabico na zarjavelih vhodnih vratih. Na podoben način je zaklenila tudi poslopja, ki so na območju. Da je vstop oz. prehod dovoljen le pooblaščenim, opozarja italijansko-slovenski napis, na katerem je napisano, da je bila nepremičnina, sicer v lasti Občine Trst, z občinskim sklepom z dne 16. septembra 2021, dodeljena Univerzi v Trstu. Na belem listu je navedena tudi telefonska številka, na kateri je mogoče dobiti dodatne informacije. A danes na to številko ni odgovarjal nihče.

Na dvojno presenečenje je danes malo po 14. uri naletel Matia Premolin, bivši tržaški pokrajinski načelnik skavtske organizacije SZSO, sicer pa tudi podpredsednik vzhodno-kraškega rajonskega sveta.