Slovenska prosveta ima novega predsednika

Pri Slovenski prosveti so imeli sinoči občni zbor, ki je bil volilnega značaja. Delegati društev so izvolili člane novega odbora, ki se je takoj po občnem zboru sestal in določil funkcije za novo dveletje.

Od predsedniškega mesta se po več desetletjih poslavja Marij Maver, ki ostaja v odboru kot častni predsednik. Njegovo funkcijo je prevzel Tomaž Simčič. Podpredsednica ostaja Lučka Peterlin, tajnica Lucija Tavčar, blagajnik pa Igor Svab. V odbor so bili izvoljeni še Eva Fičur, Alenka Giugovaz, Neža Kravos, Maja Lapornik, Danilo Pahor, Mitja Petaros, Anka Peterlin, Francesca Simoni, Breda Sussi in Mitja Terčon.