Slovenski gradbenik, ki je pri Magdaleni zgradil marsikaj

Pri Magdaleni v Trstu so pisma nekoč potovala s konji in so vozove puščali na ploščadi pred nekdanjo pošto. Ta še obstaja, okoli nje pa še danes stojijo štiri stavbe. Kompleks je okrog leta 1904 dal zgraditi Gregor Zidar, ki je takrat prišel v Trst iz Kazelj pri Štorjah. Pri Magdaleni je odprl majhno gostilno.

Gostilna, trgovina, pekarna in...

»Bil je zelo podjeten in kmalu zgradil štiri stavbe,« nam je zaupala zgodovinarka Marta Ivašič. »Ob gostilni je imel trgovino jestvin, trafiko s tobakom, pekarno, licenco za likerje ter stanovanjsko hišo, v kateri je skrbel za desetine najemnikov. Postal je med glavnimi v gospodarski veji Edinosti, bil v upravi Tržaške hranilnice in posojilnice v Narodnem domu in si prizadeval za dobro skupnosti.«

Med Zidarjevimi palačami, ki še stojijo (tu je kasneje delovala tudi picerija), je bil urejen nekakšen trg z gostilno, ki so ji rekli Pri Gregorjotu. Tam se zdaj pripravljajo na rušenje zgodovinskih poslopij, za njimi pa so že posekali drevesa in zemljišče pripravili za gradnjo novih stanovanjskih hiš.