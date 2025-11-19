Slovenski radio in televizija prejela bronasto medaljo mesta Trst

»V zgodovini je bilo veliko težkih trenutkov. A smo jih na srečo presegli in zbližali skupnosti, ki prebivajo v Trstu.« S temi besedami je Roberto Dipiazza, župan Občine Trst, danes dopoldne pospremil podelitev bronaste medalje mesta Trst Radiu Trst A in slovenskemu televizijskemu kanalu Rai 3 bis. Priznanje je župan slovenskemu uredništvu deželnega sedeža javne radiotelevizije RAI v protokolarni dvorani Mestne hiše izročil ob 80-letnici slovenskega radia in 30-letnici slovenske televizije v Italiji.

Pisalo se je leto 1945, ko se je maja meseca tik po osvoboditvi Trsta prvič oglasil Radio svobodni Trst. Slovenci so lahko po desetletjih trpljenja v radijske mikrofone prvič prosto spregovorili v slovenskem jeziku.

Anglo-ameriške sile so nadzor nad radijem prevzele takoj po nastopu na oblasti v Trstu 12. junija 1945 in od leta 1946 Slovencem zagotovile radijsko postajo v slovenskem jeziku. Petdeset let kasneje, leta 1995, smo Slovenci v Trstu dobili še televizijski program Rai 3 bis. Danes oddaja radio 4517 ur letno, televizija pa 208 ur.

Medaljo sta ob jubileju v Modrem salonu tržaške občine dvignila odgovorni urednik informativnega programa Ivan Bajc in programska urednica Martina Repinc. Dogodka so se udeležili tudi direktor sedeža RAI Guido Corso, Gregor Šuc, generalni konzul Republike Slovenje v Trstu, senatorka Tatjana Rojc, deželni svetnik Marko Pisani, tržaška občinska svetnica Valentina Repini, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj.