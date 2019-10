Slovenski študent iz Milj na prestižnem tekmovanju za bodoče pravnike

Mednarodna arbitraža, kupoprodaja in gospodarsko pravo nimajo skorajda nobene skrivnosti za podjetne in zagnane bodoče pravnike, ki se bodo med 2. in 9. aprilom 2020 udeležili prestižnega tekmovanja Willem C. Vis Moot na Dunaju. Marsikdo bo sprva lahko pomislil, da nas od tega datuma ločuje še veliko časa. Marljivi študenti prava iz različnih svetovnih držav pa se že mrzlično pripravljajo nanj.

Potrebno je namreč veliko strokovnega znanja. Samo tekmovanje poteka izključno v angleškem jeziku, je povedal Danilo Devetak, študent 4. letnika prava na Univerzi v Trstu, po rodu iz Milj. Na spodbudo Andreja Žerjala, ki se je lani udeležil mednarodnega dogodka, se je odločil, da bo pristopil k šestčlanski tržaški ekipi.