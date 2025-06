Slovensko stalno gledališče išče direktorja

Tržaško Slovensko stalno gledališče (SSG) ob izteku mandata direktorja Danijela Malalana išče novega direktorja, ki bo odgovoren za umetniško in strokovno-administrativno vodenje gledališča. Prijave s priloženo dokumentacijo morajo prispeti najpozneje do 21. julija do 14. ure, so danes sporočili iz gledališča.

Med obvezne pogoje spadajo ustrezno znanje slovenskega in italijanskega jezika kot tudi dokazane izkušnje pri organizaciji in vodenju poslovnega ali umetniškega dela, po možnosti na področju uprizoritvenih ali multimedijskih umetnosti. Mandat direktorja traja tri leta.

Upravni odbor gledališča je v začetku junija razpisal nezavezujoč izbirni postopek za imenovanje na položaj direktorja. Ob tem si je upravni odbor pridržal pravico, da na podlagi življenjepisov, prejetih v odgovor na ta razpis, poleg direktorja in v soglasju z njim imenuje tudi umetniškega svetovalca. Razpis najdete na tej povezavi.

Gledališki in filmski igralec, pevec, voditelj in režiser Danijel Malalan je bil maja 2019 prvič imenovan za direktorja SSG Trst s triletnim mandatom. Pred tem je od jeseni do konca leta 2018 opravljal delo umetniškega vodje SSG Trst.