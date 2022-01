Slovesnost ob dnevu spomina v Rižarni

V Rižarni bo danes ob 11. uri slovesnost ob dnevu spomina na žrtve holokavsta, ki jo prireja Občina Trst. Na današnji dan so pred 77 leti enote sovjetske Rdeče armade vkorakale v koncentracijsko taborišče Auschwitz in ga osvobodile. Epidemiološka slika še vedno ne dovoljuje, da bi se na ta dan na dvorišču koncentracijskega taborišča zbralo preveč ljudi, tako da bo komemoracija tudi letos potekala za zaprtimi vrati. Proslavo bo v živo predvajala mreža Telequattro, hkrati pa si jo bo mogoče ogledati na FB kanalu Občine Trst. Po polaganju vencev na kraj, kjer je nekoč stala krematorijska peč, bosta za mikrofon stopila tržaški župan Roberto Dipiazza in zgoniška županja Monica Hrovatin, sledili bodo verski obredi.

Prošnjo predsednika Arcigay Arcobaleno Trst Gorica Andree Tamara za udeležbo na današnji proslavi v Rižarni je Občina Trst odklonila. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb, naj bi bil vstop v Rižarno omejen le na goste, združenja pa ni med njimi in Rižarna je odprta le za »civilne, vojaške in verske oblasti« ter za »vojaške organizacije in člane odbora za zaščito vrednot odporništva, se je glasil občinski odgovor. »Predstavniki manjšine, ki sodi med žrtve nacizma, so očitno manj pomembni,« je ugotavljal Tamaro in dodal, da sta diskriminacija in preganjanje LGBTI+ oseb še kako aktualni.

Na dvorišču Rižarne so se včeraj žrtvam vseh koncentracijskih taborišč poklonili tudi člani TPPZ Pinko Tomažič. Nobenega koncerta niso priredili in niti tradicionalne baklade: njihov poklon je bil tokrat intimen in občuten ob glasu harmonike in recitacijah. Nekaj pevcev je nosilo prapor in transparent, ki kliče k spominu, miru in sožitju, ter položilo cvet tja, kjer je nekoč stala krematorijska peč.