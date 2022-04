Slovesnost v spet polni Rižarni pod vtisom vojne

Dark Theme

Po dveh letih je bila Rižarna ob italijanskem prazniku osvoboditve izpod nacifašitičnega jarma spet taka kot smo je bili vajeni pred pandemijo ali skoraj. Ljudje so med tradicionalno slovesnostjo, ki jo ob 25. aprilu prireja tržaška občina, spet napolnili edino uničevalno nacistično taborišče na italijanskih tleh. Zaščitne maske na obrazih so vsekakor opozarjale, da vse le ni na nas enako kot pred nastopom novega koronavirusa. Na spremenjeno stanje duha so svarili sami govori, ki so pred oči priklicali vojno vihro v Ukrajini.

»Današnji praznik osvoboditve ponovno ogroža Putinova vojna, ki ni le napad na ukrajinski narod, ampak tudi na vrednote, ki so vodilo našega vsakdanjega življenja,« je dejal tržaški župan Roberto Dipiazza. Njegov govor so po ustaljeni navadi prevedli tudi v slovenščino, tako kot tistega devinsko-nabrežinske županje Daniele Pallotta, ki ga je prebral njen odbornik Walter Pertot, donedavni devinsko-nabrežinski podžupan. Dipiazza se je večkrat zaustavil pri vlogi odporništva: »Takrat se je bilo treba odločiti za ali proti okupatorju. Odporništvo je skupna dobrina, zgodovinsko obdobje, ki ga sestavljajo številne trpke osebne zgodbe in zgodbe skupnosti, ki so skupaj utelesile najgloblje vrednote italijanske in evropske civilizacije.«

