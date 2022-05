Slow food nagradil rešeljikov med in kraške ovce

Ugledno mesto v seznamu odličnosti združenja Slow food so si po novem pridobili tudi kraški rešeljikov med in kraške ovce. Da gre za »produkta«, ki sta značilna za trdo kraško zemljo, ki je rodila enkratne in redke bisere, je poudarila predstavnica Slow food Italija Francesca Baldereschi, medtem ko je njen kolega tržaškega Slow fooda Andrea Gobet potrdil željo po zaščiti in ohranjanju proizvoda – dobrega in trajnostnega, pristnega in edinstvenega, ki tvega izumrtje v tržnih logikah.

Čebelar Fausto Settimi s kmetije Settimi&Ziani je pojasnil, da je rešeljikov med nekaj posebnega, kar se rojeva le na rdeči kraški zemlji. Nagrajen je bil kot najboljši med tako leta 2005 kot 2017, njegov okus je delikaten in v ustih spominja na grenke mandlje. Okusiti ga je treba samega, da se spozna vse njegove nianse.

V cerovski kmetiji Antonič skrbi Andrej Štoka danes za čredo 270 ovac, ki se pase po kraški gmajni. Pred desetimi leti sta se z ženo odločila, da bosta gojila le domačo kraško ovco, ki bi pa dajala zadostno količino mleka. »Reje kraške ovce so se živinorejci raje otepali, ker je dajala največ 3/4 litra mleka, medtem ko je sardinska dosegla tudi dva litra. Danes nas kraške ovce nagradijo tudi z 1,3 litra mleka.«