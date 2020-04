Ob ritmu Vstajenja Primorske in uporniške pesmi Bella ciao je tudi Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič v medmrežje poslal svoje fotografsko-glasbeno sporočilo: Smrt virusu, svoboda narodu! V času prisiljenega mirovanja so se pevci, člani orkestra in zborovodja Pia namreč fotografirali na svojih domovih, njihove posnetke pa je nato pevec Sergio uredil in nastal je prijeten kolaž obrazov in sporočil PinKorona, kot ga je avtor poimenoval. Vsak je v rokah na fotografiji držal sporočilo, geslo, ki je dejansko zaznamovalo razmere, se pravi – ostanimo doma in vse bo še dobro, pa tudi ostanimo doma, saj je navsezadnje lepo tudi doma ali (še boljše) v kantini. Samo, da bi čim prej spet skupaj peli ...