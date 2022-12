Okrog 19.30 se je na območju dolinske občine, nedaleč od krožišča v bližini dolinske obrtne cone, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. V čelnem trčenju dveh avtomobilov je izgubil življenje voznik srednjih let, po prvih informacijah naj bi šlo za moškega, ki se je rodil v Trstu leta 1961. Štirje potniki – ženska in trije mladoletniki –, ki so potovali v drugem avtomobilu, so huje ranjeni. Na kraju nesreče so gasilci, reševalci službe 118 in karabinjerji.