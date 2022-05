Okoli 16. ure je v prometni nesreči v Istrski ulici umrl skuterist. 51-letni moški naj bi med novim krožiščem pred pokopališčem pri Sv. Ani in bencinskim servisom izgubil nadzor nad vozilom in nato padel na tla. Trk je bil silovit, ko so prihiteli reševalci službe 118 mu ni bilo več pomoči, saj so bile poškodbe prehude. Lokalni policisti, ki preiskujejo okoliščine nesreče, niso poročali o drugih vpletenih posameznikih. Zaradi tragičnega dogodka je prišlo do večjih prometnih zastojev.