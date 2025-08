So nadzorne kamere na nabrežinskem koncu dobrodošle ali ne?

Kaj menijo prebivalci občine Devin - Nabrežina o postavitvi nadzornih kamer na občinskem ozemlju? In kaj menijo o tem, da bi v njihovih domačih krajih z videokamerami začeli nadzirati udeležence v prometu? To sta vprašanji, ki ju devinsko-nabrežinska občina postavlja svojim polnoletnim občankam in občanom v sklopu javnomnenjske raziskave o vzpostavitvi videonadzora na devetih lokacijah, in sicer pri Grudnovi hiši, občinski hiši, domu starejših Stuparich, križišču Tre noci, nekdanjem sedežu Kraške gorske skupnosti, šoli Marchesetti, v središču Devina, pri TIC v Sesljanu in v Sesljanskem zalivu.

Prebivalce vabijo, da svoje mnenje izrazijo do 14. avgusta, in sicer z glasovanjem na uradni spletni strani občine, kjer je bila novica objavljena 14. julija. Glasovnico pa lahko oddajo tudi v posebno skrinjico pri vhodu v občinsko hišo v Nabrežini.