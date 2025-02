Sobotni shod za industrijo in ljudi

Industrija, delo in ozemlje je geslo shoda, ki ga sindikati delavcev Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm in Usb sklicujejo v soboto dopoldne v podporo tržaškemu industrijskemu sektorju, ki tačas močno hira s krizo podjetij Flex, u-blox in Tirso. Svojo udeležbo na demonstraciji oz. podporo so potrdili medtem tudi politične stranke in gibanja Demokratska stranka, Zdaj Trst, Punto Franco, Gibanje 5 zvezd, Stranka komunistične prenove in Akcija ter združenji Acli in Azione cattolica.

Zbirališče je predvideno ob 9.30 na Trgu Oberdan, od koder bo sprevod krenil po Ulici Carducci do Goldonijevega trga in dol po Korzu Italia vse do Borznega trga, kjer so predvideni govori. Sindikati in podporniki shoda obsojajo postopno deindustrializacijo ozemlja z izgubo delovnih mest in posledično bega možganov v tujino. »Državo in mesto, ki ne proizvajata več, čaka vse hujša kriza, tudi demografska in intelektualna, saj v tujino odhajajo številni in številni mladi z visoko strokovnostjo,« ocenjujejo sindikati.

»Prej kot industrijsko krizo, bi rekel, da doživljamo politično krizo.« Tako je današnjo gospodarsko sliko na Tržaškem definiral Massimiliano Generutti od sindikata Usb. Na srečanju z novinarji je včeraj ugotavljal, da današnji zakoni ne ščitijo delavcev pred umikom podjetij iz Italije. Podjetje u-blox, ki je pri raziskavah in razvoju na telekomunikacijskem področju na izjemno visoki ravni, je uradno v likvidaciji. Od ponedeljka ima družba Flex, ki se je ukvarjala s proizvodnjo najsodobnejše opreme za optična vlakna, novega lastnika, nemško grupo FairCap. Zaposleni v tovarni Tirso so na čakanju od avgusta lani. »Jasno je, da se bomo vedno postavili v zaščito delovnih mest, vendar, če ne ohranimo strateških sektorjev, bo Italija za proizvodnjo vedno odvisna od drugih. Potrebujemo zaščito ozemlja in – imenujmo jo – nacionalizacijo strateških sektorjev.«