Sobotni shod za spomin in opomin

V spomin in opomin. To hoče biti sobotna demonstracija ob drugi obletnici dogodkov v tržaškem pristanišču, ki bo startala z Borznega trga ob 15. uri in jo prireja Odbor NoGreenPass z združenjem Alister in Odborom za vzajemno pomoč delavcem ter drugimi. Shod za socialno pravičnost, mir in svobodo oz. proti represiji, kontroli, draginji in vojni, ustrahovanju, ki vodi v psihološko podrejenost, so opozorili prireditelji na včerajšnjem srečanju v lokalu Bibitando e Magnando.

»Pred dvema letoma, 18. oktobra 2021, je policija z vodnimi topovi in solzivcem prisilila več tisoč miroljubnih demonstrantov pred sedmim pomolom tržaškega pristanišča, da se razidejo. Protestirali so proti obveznim zelenim izkaznicam, proti diskriminatorni in represivni vladni politiki. Takrat smo se zbrali v Odboru za vzajemno pomoč delavcem, ki so ostali brez službe oz. ki so morali plačevati brise, da so lahko delali,« je zbrane spomnil predsednik odbora Giovanni Sergi.