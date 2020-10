Sočna pripoved doživljanja neobičajnega časa in praznih rimskih ulic

»Počutim se doma,« je Janko Petrovec, dopisnik RTV Slovenija iz Italije in Vatikana, avtor knjižne uspešnice Karantena. Rim., odgovoril, ko ga je Sandor Tence na nedeljski predstavitvi knjige v tržaškem Kulturnem domu vprašal, kako se počuti tukaj. »Tukaj« je obenem Trst, ki ga je Petrovec začel spoznavati že kot študent Jadranskega zavoda združenega sveta, a tudi odrske deske Slovenskega stalnega gledališča, kjer je bil avtor pred preskokom v novinarski poklic član igralskega ansambla. »Ta oder je eden mojih domov, na njem sem preživel svoja najboljša leta. Veliko se selim: iz Prebolda v Ljubljano, Trst, Rim, a od nikoder ne bežim,« se pošali Petrovec, ki od leta 2016 živi v večnem mestu, od koder slovenski publiki s posebnim čutom in predanostjo razpira radijska in televizijska okna v italijansko (in ne samo) stvarnost in dogajanje.

Ob novinarskem delu se avtor knjige Karantena. Rim, ki je nekakšen dnevnik iz večmesečnega obdobja omejitve gibanja, ukvarja tudi s prevajanjem. Iz italijanskega v slovenski jezik je že prevedel več knjig in dramskih del. Eno izmed teh, dramo avtorja Lina Marrazza z naslovom Artemisia Gentileschi, srečanje, bi si bili morali v Petrovčevem prevodu čez nekaj dni ogledati v Slovenskem stalnem gledališču, a kaj, ko je uredba predsednika vlade vsa gledališča prisilila v zamrznitev dejavnosti. Na vznemirljivo, v mnogočem tudi tragično zgodbo baročne slikarke Artemisie Gentileschi, bo tako treba še nekoliko počakati.

Petrovec ugotavlja, da se očitno udobno počuti v vlogi interpreta – to je po njegovem skupni imenovalec igralskega, novinarskega in prevajalskega poklica, saj gre v vseh treh primerih za vzpostavljanje kanalov, po katerih neka že obstoječa zgodba priteče do naslovnika.

Na predstavitvi »koronavirusnega« dnevnika, s skupnimi močmi sta jo organizirala Slovenski klub in Slovensko stalno gledališče, je Janko Petrovec razkril, da so zapisi začeli nastajati kot odgovor na številna vprašanja o dogajanju v Italiji, prvemu žarišču koronavirusne epidemije v Evropi. Iz Slovenije jih je prejemal prek Facebooka. »Na začetku sem odgovarjal vsakemu posebej, potem sem začel odgovarjati “javno”,« je povedal. Kdor bo v roke vzel slabih 140 strani dolgo knjižico, izdala jo je Založba Goga, bo na njenih straneh lahko prebiral sočno, življenjsko pripoved doživljanja neobičajnega časa in nenavadno praznih rimskih ulic, v katero je Petrovec spretno vtkal osebne izkušnje in spomine.

