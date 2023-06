Sodelovanje ključ za uspešno prihodnost

Sodelovanje med javnimi institucijami in zasebnimi organizacijami oz. zadrugami je ključ za uspešno prihodnost - in vodilo rednega občnega zbora deželne zveze zadrug Legacoop, ki je včeraj potekal v tržaškem gledališču Miela.

Po začetnih pozdravih je Enzo D’Antona, predsednik zadruge Bonawentura, članice Legacoop in gostiteljice dogodka, spomnil, kako je nastala zadruga pred 32 leti, ko je »30 intelektualcev iz svojega žepa vsak z milijonom lir ustanovilo ‘nestalno gledališče’, ki ima danes med tržaškimi kulturnimi hrami nosilno vlogo«. Člani Legacoop so nato odobrili spremembe v statutu organizacije in prisluhnili predstavitvi letnega proračuna, ga odobrili in sledili poročilu predsednice Michele Vogrig, ki je prisotne povabila k razmišljanju o prihodnosti. Legacoop združuje v FJK več kot 200.000 članov in skoraj 200 zadrug, skupna proizvodnja pa presega milijardo evrov.

Na besedo kriza, je povedala Vogrig, smo se že skoraj privadili v času, ko še občutimo posledice pandemije in vojne. Teh je sicer na svetu veliko, a na naš košček sveta najbolj vpliva vojna na pragu Evrope z dramatičnimi energetskimi posledicami in draginjo, »vzporedno s krizo demokracij, ki se hrani z ekonomsko in kulturno revščino.«

Predsednica je sicer dodala, da kljub splošni krizi živimo v deželi s pozitivnimi gospodarskimi kazalniki, v kateri je letos za 8,6 milijarde več investicij kot v letu 2022, s porastom zaposlenosti; brezposelnost bo v prihodnjem letu zdrsnila pod pet odstotkov. Pozitivno sliko pa kazi negativni demografski trend.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.