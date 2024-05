Sodni dan na pomolu Audace

Trst je danes prečesalo več močnih neviht, ob katerih so se pojavljali nalivi. Vmes so bila obdobja spremenljivega vremena, mestoma so se prikazali tudi sončni žarki. Ozračje je bilo sicer vseskozi zelo nestanovitno, pogosto je bliskalo in grmelo. Ponekod je danes popoldne, med drugim v Barkovljah in na Nabrežju, padala tudi toča.

Šlo je za nevihtne celice, ki so jih prinašali vlažni jugozahodni tokovi. V Trstu je od polnoči do 18. ure padlo nekaj več kot 33 litrov dežja na kvadratni meter. Padavine so bile občasne, njihova jakost pa je bila velika in dogajanje pestro. Ob 18. uri so se sicer približevale nove nevihte, dnevni izkupiček padavin se bo tako po vsej verjetnosti še povečal.

Vremensko dogajanje se bo začelo umirjati ponoči.

Jutri in v nedeljo pa bo prevladovalo sončno vreme z občasno spremenljivostjo. V popoldanskih urah bodo lahko zlasti v nedeljo nastale posamezne krajevne plohe ali nevihte.