Sodoben in nevsiljiv načrt čaka na zeleno luč

Če bi se vse izteklo po načrtih, bi lahko še pred novo poletno sezono končno startala dela za ureditev novih sedežev sesljanskih navtičnih društev - jadralnega kluba Čupa, Diporto nautico Sistiana in Sistiana 89. Neskončna zgodba čakanj, odlašanj in obljub se je po dvajset in več letih le premaknila iz slepe ulice in čaka na deželno zeleno luč. O tem, kakšna naj bi bila podoba novih objektov znotraj kopališča Castelreggio, je beseda tekla v Nabrežini na zasedanju druge občinske svetniške komisije.

Želje treh pomorskih klubov »brez strehe« je zbranim predstavila predsednica JK Čupa Nada Čok. Z ostalima dvema društvoma - zastopala sta ju Fulvio Vecchiet za Diporto nautico in Luciano Burla za Sistiana 89 - se je Čupa povezala v konzorcij ATS (associazione temporanea di scopo), da bi lahko zaprosili za koncesijo za območje; pri svojem delovanju pa ostajajo klubi, ki združujejo skupno 800 članov, samostojni. Konzorcij je svoj predlog - ki ga je spomladi predhodno odobrila devinsko-nabrežinska občinska gradbena komisija - 31. oktobra vložil na Deželo, ki bo morala o njem odločati na storitveni konferenci. »90 dni po vložitvi, se pravi nekje konec februarja naj bi izvedeli, ali nam bo Dežela odobrila koncesijo za 30 let, hkrati pa bi morala devinsko-nabrežinska občina odobriti gradbeno dovoljenje. Ko se bodo dela začela , upam, da bodo v dveh letih in pol nared,« je zaupala predsednica.