»Šola pušča svobodo razmišljanja«

»Veliko sem se od drugih naučil in v življenju bi rad s svojim delom in s svojimi sposobnostmi povrnil uslugo, ki jo zelo cenim.« Zrelo in sproščeno je Peter Zobec svojo največjo ambicijo želel obrazložiti. Poln občutkov se namreč poslavlja od znanstvenega liceja Franceta Prešerna, kjer je z najvišjo oceno in briljantnim nastopom na zrelostnem izpitu - po besedah sošolcev, ki so mu prisluhnili - zaključil petletni študij. "Izbral sem pravo šolo in spet bi jo. Prvo leto sem se sicer vpisal na klasični licej, a sem se kasneje prepisal. Na znanstvenem liceju sem takoj razumel, da ti šola da krila in peruti za osebni razvoj. Prepušča ti svobodo razmišljanja in utrdi temelje tvojih izbir.«

Brez dvomov je Peter utemeljil svoje odločitve. Odšel bo na milanski Politecnico (PoliMI), na študij inženirstva. Ali bo to mehansko ali energetsko, bo izvedel v prihodnjih dneh. Bivanje v lombardski prestolnici ga ne straši: »PoliMI je kakovostna inženirska šola, prva v Italiji in trinajsta na svetu. O njeni kvaliteti mi poroča tudi prijatelj, ki tam že študira. Obenem pa bom izkušnjo delil s sošolcem, ki se je vpisal na isto fakulteto.« Komaj čaka na novo poglavje svojega življenja, saj je mnenja, da ga je slovenska šola dobro pripravila.