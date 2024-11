Šola v Zgoniku se je spremenila v laboratorij

Celodnevna osnovna šola Lojzeta Kokoravca - Gorazda in 1. maj 1945 v Zgoniku se je včeraj spremenila v pravo znanstveno središče. Učenke in učence je namreč obiskala mobilna enota Hiše eksperimentov, skupine navdušenih znanstvenikov, ki poljudno širijo skrivnosti znanosti po šolah in v svojih prostorih na Trubarjevi cesti v Ljubljani. Do Zgonika so se pripeljali na vabilo Združenja Sonce, domačega združenja staršev. Prvič je obiskala šolo s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem.

Dve učilnici so s pomočjo petdesetih mobilnih eksperimentov spremenili v laboratorija. Vsaka šolska ura je bila zato namenjena odkritju naravnih pojavov, ki so otroke navdušili. Znanstvena dogodivščina je bila povezana z naravo in njenimi pojavi. Otroci so znanost odkrivali tudi z delavnico risanja korakov živali.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku