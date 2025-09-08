Šolarjem skozi poskuse približevali znanost

Kako pritegniti mlade v ustvarjalno okolje in jih navdušiti za raziskovanje ter samostojno ustvarjanje na področju znanosti in sodobnih tehnologij? To dobro vedo mladi, ki so se v soboto predstavili v okviru festivala FVG Young Festival na Ponterošu, ki je namenjen promociji univerzitetnih in mladinskih projektov. Sodelujoči so prepričani, da tovrstna srečanja spodbujajo tvorjenje interdisciplinarnih znanj in razvoj kreativnih in sposobnih ljudi za globalno delovanje.

Študentje navtičnega inženiringa so se predstavljali z malo jadrnico moth, katere glavna značilnost je, da se iz vode dvigne na krilcih, zaradi česar lahko razvije velike hitrosti in omogoča atraktivno jadranje. Kot je povedala mala skupinica projektantov, svoje sanje uresničujejo v sklopu projekta Audace Sailing Team, ki ga je podprl tudi pokrovitelj bai. Prav po njegovi zaslugi mladi jadralci s to jadrnico lahko tudi tekmujejo.

Inovativni in polni idej so tudi študentje Univerze v Vidmu, ki so na tržaški festival prišli z vozilom, ki je zelo podoben dirkalniku. Z njim nastopajo tudi na različnih dirkalnih prireditvah, ena od takih bo tudi prihodnji teden.