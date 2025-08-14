Šole v Čamporah se bodo vendarle »znebili«

Občina Milje je v zadnjih letih sklicala že štiri javne dražbe, preko katerih je nameravala prodati staro šolo v Čamporah. Na nobeni od dražb pa se ni zglasil noben interesent. Stari rek pravi, da gre v tretje rado, v Miljah pa bi lahko rekli, da gre rado v peto, saj je Občina Milje v teh dneh objavila sklep mestne vlade z osnutkom kupoprodajne pogodbe za šolo. Morda se bodo torej šole v Čamporah le »znebili«.

Šola v Čamporah je bila zgrajena leta 1912, današnjo obliko pa je dobila v drugem povojnem obdobju. Na parceli je pozidane površine za 481 kvadratnih metrov, 1400 kvadratnih metrov pa je nepozidane površine. Šola je bila kot taka v rabi do 80. let prejšnjega stoletja, nazadnje pa kot vrtec, dokler se ta ni preselil v sosednjo novogradnjo. Pozneje so v poslopju domovale knjige občinske knjižnice in kulturne dejavnosti, zadnja leta pa je objekt sameval.

Na prvi dražbi je ocenjena vrednost dvonadstropne nekdanje šole in njenih terenov znašala 470.000 evrov, na zadnji dražbi je bila izklicna cena 338.472 evrov. Občina Milje pa je v sklepu, ki ga je predlagal odbornik za finance Andrea Mariucci, le našla rešitev, kako bi prenesla lastništvo šole. Ne pa, v strogem smislu besede, prodala.

Med miljskima ulicama D’Annunzio in 25. aprila se nahaja namreč asfaltirano parkirišče, ki je v lasti rimske družbe SM1, miljska občina pa ima z njo sklenjeno najemniško pogodbo. Ta se izteče letos, 30. septembra, občina pa jo je sklenila, da bi kompenzirala izgubo nekaterih parkirnih mest v Ulici san Giovanni. V sklepu o prodaji šole v Čamporah je miljska mestna vlada zapisala, »da je za občino strateškega pomena, da ne izgubi parkirišč v bližini centra in za javnost pomembnih objektov, kakršne so šole«. Zato je Občina Milje družbi SM1 v zameno za nakup dela asfaltirane ploščadi med hišnima številkama 35 in 39 Ulice D’Annunzio ponudila prav šolo v Čamporah. S tem, lahko še beremo v sklepu, bo Občina Milje tudi prihranila na najemnini parkirišča.