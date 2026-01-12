Šoli Prešeren in Stefan med boljšimi v Italiji

Decembra je Fundacija Agnelli na spletnem portalu Eduscopio objavila seznam drugostopenjskih srednjih šol v Italiji, ki so v letu 2025 nudile boljšo pripravo za vstop na univerzo oz. v svet dela (indeks FGA) in ki se lahko ponašajo z uspešnostjo oz. rednim polaganjem izpitov in zaključkom študija. Če se omejimo na Tržaško, lahko ugotavljamo, da sta se spet dobro uvrstili tudi dve slovenski drugostopenjski srednji šoli.

Med jezikovnimi liceji se s prvim mestom ponaša licej Prešeren (69,96 točke FGA in 75 % uspešnih dijakov), sledita liceja Petrarca (60,86 točke FGA in 68,4 % uspeha) in Carducci-Dante (58,07 točke FGA in 73,4 % uspeha). Med tehniško-tehnološkimi zavodi so najboljše ocene dosegli Deledda-Fabiani (63,55 točke FGA in 49,8 % uspešnih dijakov), izobraževalni zavod Stefan (63,11 točke FGA in 56,6 % uspešnih dijakov) ter zavod Volta (59,78 točke FGA in 45 % uspešnih dijakov).

Ponosna ravnatelja

Na rezultate sta ponosna ravnatelja Stefana Primož Strani in Prešerna Loredana Guštin. »Podatki so še boljši kot lani. Najbolje smo se odrezali, kar zadeva povprečje oz. rednost podajanja izpitov, nekoliko manj uspešni smo pri zaposlovanju oz. pri indikatorju, ki preverja sovpadanje področja izobraževanja s področjem dela,« je komentiral Strani. Guštin pa je ugotavljala, da je tudi znanstveni licej na solidnem mestu in ob tem ocenila, da so dijakom zmanjkale delovne navade.

Dijakov, ki se odločijo za študij v Sloveniji »ni«

Oba sta opozorila, da je vzorec statistično omejen, saj portal ne upošteva dijakov, ki se odločijo za študij na univerzah v Sloveniji, kar bi konkretno dvignilo točke slovenskim šolam, saj tamkajšnji sistem ne dopušča zamujanja s polaganjem izpitov. S Stefana se kakih 25 % maturantov odloči za študij v Sloveniji, s Prešerna pa od 30 do 40 %.