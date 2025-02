Solidarnostna čakalnica je odprla vrata

V Ulici Udine 11 so danes zvečer odprli solidarnostno čakalnico Spazio 11, s katero bodo upravljali tržaška škofijska Karitas, Visoki komisariat Združenih narodov za begunce UNCHR in društvo humanitarnih zdravnikov Donk. Prostor v neposredni bližini dnevnega centra skupnosti San Martino al Campo bo namenjen vsem, ki se ponoči nimajo kam zateči. Med 19. in 7. uro bodo lahko pomoči potrebni, med njimi migranti brez strehe nad glavo, ki v Trst prispejo z balkanske poti, v zadnjem nadstropju stavbe na omenjenem naslovu legli na kavče.

Če bo Karitas skrbela za namestitev ljudi, bodo zdravniki prostovoljci društva Donk gostom solidarnostne čakalnice nudili nujno zdravniško pomoč. Upraviteljem solidarnostne čakalnice pa ljudi ne bo treba legitimirati, zaradi česar bodo tu pomoč lahko dobili tudi tisti, za katere je Trst le ena od postojank na poti in bi sicer noč prebili na prostem.