Solidarnostne akcije za pomoč poplavljencem

Na Tržaškem so se začele solidarnostne nabirke v pomoč slovenskih občin, ki jih je minuli konec tedna prizadela vremenska ujma.

S pozivom na družbenih omrežjih so prostovoljci s koordinacijo devinsko-nabrežinske občine že pozvali občane, naj pristopijo k akciji. Nabirka je namenjena vsem prizadetim regijam, zbirajo pa ustekleničeno vodo, pakirano hrano, čistila, plenice in higienske pripomočke, metle, krpe ter rokavice. Prostovoljci bodo pomoč zbirali pred sedežem občine v Nabrežini vsak dan do petka med 9. in 13. uro.

Tudi zgoniška občina se pripravlja na dostavo pomoči poplavljencem. S civilno zaščito namerava nameniti prizadetim občinam vodo in druge pripomočke, ki so jih lani zbrali v času hudih požarov na Krasu.

Svojo akcijo pa prireja Mladinski krožek Barkovlje, ki bo na različnih lokacijah nabiral denar in ga nato nakazal na račun Rdečega križa Slovenije. Krožek, ki je podobno akcijo izvedel že lani, bo jutri namestil skrinje za nabirko v barih Katja na Proseku, Igor v Nabrežini in Tabor na Opčinah, v Narodni in študijski knjižnici v Ulici sv. Frančiška in v Oddelku za mlade bralce v Narodnem domu v Ulici Filzi ter v Tržaškem knjižnem središču na Trgu Oberdan. Tu in v barih bo mogoče darovati do sobote, v knjižnicah pa do petka.

Solidarnostno akcijo pripravljajo tudi mediji in organizacije Slovencev v Italiji, na tej povezavi pa so navedene organizacije, ki zbirajo pomoč v Sloveniji.