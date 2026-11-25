Ko bi potrebovali kako originalno darilo za pod božično jelko, potem pokukajte v vežo Trgovinske zbornice na Borznem trgu, kjer so včeraj odprli solidarnostni božični sejem fundacije Goffredo de Banfield. Slednja je znana po tem, da pomaga starejšim občanom v stiski oz. z demenco in njihovim družinam.Na razstavnih površinah so na ogled unikatni izdelki, ki so sad pridnega dela prostovoljk fundacije. Med letom so ustvarjale ogrlice iz blaga in svile, sešile ženske torbice in vrečke vseh velikosti, v katerih lahko dobiš tudi paneton ali mehek mandolat. Potem so še manjši paketki s čokoladnimi bonboni in originalni nakit - ogrlice in uhani.

Predsednik fundacije Massimo Simeone je na odprtju spomnil, da so jim dragoceno in kakovostno blago, s katerim so ženske ustvarile unikatne torbe in ogrlice, darovali s podjetja Zinelli&Perizzi, medtem ko jim je pokojni zbiratelj kravat zapustil pisane modne dodatke, ki so jih uporabile tako za svoje umetnine kot za pentlje pri slaščicah. »Zbrana sredstva bomo namenili podpori dejavnosti na domu, ki jih izvaja fundacija de Banfield, ki se z veliko predanostjo skozi vse leto vztrajno posveča skrbi za ranljive osebe,« je dejal in opozoril, da danes pomagajo 120 starejšim osebam, povpraševanje po pomoči pa iz dneva v dan narašča. Božični sejem lahko obiščete do četrtka, 3. decembra, in sicer ob ponedeljkih in sredah med 9. in 17. uro, ob torkih, četrtkih in petkih pa med 9. in 15. uro.