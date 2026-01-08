Šolo bodo za dva dni spremenili v elektrarno

V telovadnici miljske prvostopenjske srednje šole Nazario Sauro bo jutri in v soboto čas za proizvajanje električne energije ... na človeški pogon. Večstopenjska šola Giovannija Lucia sodeluje namreč na energetskih olimpijadah Energiadi, ki jih od leta 2013 prirejata italijanski ministrstvi za kulturo in okolje v sodelovanju z Evropsko unijo. Projekt vabi lokalne skupnosti, naj združijo moči in si v šolskih prostorih prizadevajo za širjenje dobrih praks varčevanja z energijo in trajnostnega proizvajanja elektrike.

»Projekt se razvija v dveh fazah,« je pojasnila profesorica na šoli Sauro in koordinatorka Chiara Selenati, »v prvi smo učence povabili k razmišljanju o okolju prijaznem ravnanju z energijo v vsakdanjem življenju, na šolah in doma, ter k uvajanju dobrih praks varčevanja. V drugi fazi pa je na vrsti 36-urni maraton, s katerim bomo v projekt vključili celotno skupnost.« Petek in sobota bosta tako za miljsko šolo posebno razgibana. Energetski maraton se bo začel že navsezgodaj, ko bo na posebna kolesa sedla ravnateljica večstopenjske šole Daniela De Marchi: »Predlog sodelovanja na olimpijadi Energiadi sem takoj sprejela z velikim navdušenjem. Šolo bomo za dva dni spremenili v samooskrbno elektrarno in se istočasno povezali s skupnostjo, lokalnimi institucijami in društvi. Dvodnevni maraton je za naše učence zelo poučen, projekt pa nas spremlja že celo šolsko leto.«