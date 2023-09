Šolski prag prestopili osnovnošolci in srednješolci (FOTO)

Po dijakih višjih srednjih šol, ki so šolski prag prestopili v preteklem tednu, se je danes novo šolsko leto začelo tudi za osnovnošolce in srednješolce. Pred osnovnimi šolami je bilo danes zjutraj po nekajmesečnem poletnem premoru spet polno nasmejanih mladih obrazov, ki so se veselili ponovnega snidenja s prijatelji, sošolci in učitelji ter vstopa v razred za pridobivanje novega znanja. Največje pričakovanje je bilo videti med prvošolci, ki so šolski prag prestopili z veliko radovednostjo in željo po spoznavanju novega. Učitelji in ravnateljica so jih na OŠ Franceta Bevka na Opčinah, kjer se je danes zjutraj mudil naš fotograf Damjan Balbi, prisrčno sprejeli in jim zaželeli dobrodošlico. Marsikomu od staršev se je utrnila solza ob novem življenjskem mejniku lastnega otroka.