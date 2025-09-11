Šolski prag prestopilo 1500 učencev

Prvi teden pouka na tržaških večstopenjskih šolah s slovenskim učnim jezikom v Trstu mineva v znamenju uvajanja, imenovanja namestnikov in še zadnjih vpisov. Med ponedeljkom in torkom se je začelo novo šolsko leto za okrog 1500 otrok in najstnikov, ki bodo obiskovali slovenske vrtce, osnove šole in prvostopenjske srednje šole petih ravnateljstev. Da bi pouk stekel čim bolj gladko, so nekatere prvostopenjske srednje šole še pred samim začetkom šolskega koledarja priredile poletne delavnice za učence drugih in tretjih razredov ter pripravljalne dejavnosti za novo-vpisane v prve razrede.

Novost prihaja letos na opensko osnovno šolo Franceta Bevka. Na pobudo združenja staršev in s pomočjo krajevnih društev se na šoli trudijo, da bi poskrbeli za varstvo otrok tudi v popoldanskih urah. Za prevoz oziroma prevzem otrok po koncu pouka bi poskrbela sama društva, ki bi jim obenem ponujala široko paleto popoldanskih dejavnosti. Druga novost pa zadeva spremembo v vodstvu večstopenjske šole pri Sv. Jakobu, ki jo v letošnjem šolskem letu vodi ravnateljica Loredana Guštin.

Pogovorili smo se z ravnateljico VŠ Opčine in VŠ Vladimir Bartol Maro Petaros, ravnateljico VŠ Pangerc Lučko Križmančič, ravnateljem VŠ Nabrežina Primožem Stranijem, ravnateljico VŠ Sv. Jakob Loredano Guštin