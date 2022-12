V boju proti klimatskim spremembam zamuja človek že več kot sto let. Natančneje 110 let, saj je leta 1912 tržaški znanstvenik Giacomo Ciamician že napovedoval, da bodo fosilna goriva človeštvu usodna, če v prihodnosti ne bo prišlo do uporabe sončnih elektrarn. »Ko hodite, ozrite se proti soncu, ne pa v podzemlje,« je svaril kemik armenskega porekla, kateremu so včeraj ob stoletnici njegove smrti na tržaški univerzi posvetili dopoldanski posvet o prednosti uporabe sončne energije in energetskem prehodu.

»Sonce je edina prava pot do energetske svobode. Čas je, da se odpovemo odvisnosti od fosilnih goriv,« je dogodek uvedel Alessandro Massi Pavan, koordinator univerzitetnega medresorskega oddelka Giacomo Ciamician, ki promovira delo tržaškega znanstvenika in razvija projekte za uporabo obnovljivih virov energije. »Energetska kriza je danes zelo huda. Poleg ekonomskega in okoljskega vpliva fosilnih goriv ne gre zanemariti dejstva, da so nekateri obnovljivi viri energije vse manj kot okoljsko ali ekonomsko sprejemljivi,« je še dodal Massi Pavan. Jedrska energija potrebuje namreč velike količine vode za hlajenje reaktorjev. Daljše obdobje suše pa ne dovoljuje trajnostnega razvoja tovrstnega pridobivanja energije. Podobno velja za hidroelektrarne. »A zakaj bi iskali druge vire, ko je sonce od vedno naš vir življenja? V obnovljive vire oz. sonce vlaga danes velika večina držav, čeprav 60 odstotkov energije na svetu še nastaja iz fosilnih goriv.«