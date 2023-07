Sončni zahod v portiču ob kozarcu domače malvazije

Nobenih presenečenj: vreme se je v soboto široko nasmehnilo organizatorjem vinsko-kulinaričnega festivala Malvazije v pristanu in poskrbelo, da je jasno nebo spremljalo nazdravljanje in pogovarjanje dolgo v noč v portiču miljskega naselja Porto San Rocco - Sv. Roka. 34 vinarjev iz Istre, s Krasa, iz Brega, z Brd in iz Vipavske doline je pozno popoldne na mize potegnilo svoje najboljše »belo« bogastvo - različne vrste malvazij, nedvomno jih je bilo mogoče okusiti preko sedemdeset.

Svoje kozarce so vinarjem nastavljali številni, ki so se odzvali povabilu razvojne agencije Las Kras in si privoščili prijetno poletno druženje ob pogledu na morje, pravzaprav na jadrnice. Ob sončnem zatonu so se radovedno premikali od mize do mize in spoznavali značilnosti različnih - po letniku in pripravi - ponujenih malvazij. Hladen kozarec je bil čisto pravšnji v sončni pripeki.

Po spletu si je vstopnico zagotovilo 430 ljubiteljev vina, številni pa so se zaradi vremenskih neznank raje odločili zadnji trenutek in prišli v portič. Še okoli 150 do 200 jih je bilo ... Skratka, izjemen uspeh!