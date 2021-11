Specifični razpisi za slovenske šole pod vprašajem

Specifični razpisi za šole s slovenskim učnim jezikom so pod vprašajem. Tako v sporočilu za javnost trdi Sindikat slovenske šole, ki se nanaša na razpis rednega natečaja za učno osebje osnovnih šol in vrtcev. 13. decembra letos bo namreč stekel pisni del preizkušnje za kandidate, potekal pa bo na osnovi 50 vprašanj zaprtega tipa preko namenske nacionalne digitalne platforme. Na osnovi te nove tipologije naj bi v prihodnje potekali vsi natečaji za nameščanje šolskega osebja, naloge pa bo sestavljala državna znanstvena komisija. Tako je določilo italijansko ministrstvo za šolstvo z zakonsko uredbo št. 325/2021 z dne 5. novembra letos.

Slovenske in dvojezične šole iz tega niso izvzete, poleg tega ni nikjer izrecno potrjeno, da natečaje za slovenske šole razpisuje Deželni šolski urad za Furlanijo - Julijsko krajino (kar je predvideno po zakonu od leta 1974 dalje), tako da so po mnenju SSŠ specifični slovenski natečaji odslej postavljeni pod vprašaj. 14. člen omenjene ministrske uredbe namreč predvideva le prilagoditev izpitnih programov specifikam slovenskih oz. dvojezičnih šol, medtem ko ohranja posebne pristojnosti, ki jih na tem področju imajo Dežela Dolina Aoste ter avtonomni pokrajini Trento in Bocen.

Kot izhaja iz sporočila SSŠ pa je »izvirni greh« tega vladna zakonska uredba št. 73/2021, ki je julija letos postala zakon št. 106/2021 (tako imenovan »sostegni bis«) in je namesto doslej predvidenih pisnih preizkušenj uvedla eno samo pisno preizkušnjo z več vprašanji. S tem v zvezi je sindikat na ministra za šolstvo Patrizia Bianchija, predstojnika oddelka za izobraževanje na omenjenem ministrstvu Stefana Versarija, Deželni šolski urad za FJK ter Urad za slovenske šole, na Višji šolski svet ter na Deželno komisijo za slovenske šole naslovil pismo, v katerem je predstavil nastalo situacijo in zahteval njeno rešitev. V naslednjih dneh pa bo stopil v stik s političnimi zastopniki slovenske narodne skupnosti v Italiji, jih seznanil z omenjeno problematiko in prosil, da v okviru svojih pristojnosti posežejo na pristojnih mestih.