V Boljuncu je včeraj in danes skupno padlo več kot 80 litrov dežja na kvadratni meter, v zaledju pa so bile količine še večje. Struga reke Glinščice, ki je bila še do pred nedavnim popolnoma suha zaradi suše, se je tako spet napolnila z vodo in je bila reka danes deroča in umazana, kar je ujel v objektiv naš fotograf Damjan Balbi. Ob reki so sinoči veselo poskakovale majhne žabice, ki jih je najbrž obudil dež.