Spet polemika na bazovskem šohtu

Svečanost na bazovskem šohtu, ki ob 10. februarju poteka pod okriljem tržaške občine in odbora za žrtve fojb, podobno kot lani tudi tokrat ni minila brez polemik. Na govorniškem odru so govorniki, predstavniki krajevnih in državnih oblasti obsodili dolgo in mučno pot do uveljavitve dneva spomina na žrtve fojb in eksodusa ter posvarili pred še danes prisotnim »negacionizmom« tistih, ki skušajo zmanjšali ali celo zanikati razsežnost te tragedije obmejnega prostora.

Italijanski minister za stike s parlamentom Federico D'Incà je to sporočilo spojil z evropskim duhom, manj spravljiva pa sta bila senator Maurizio Gasparri (Forza Italia) in predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga. Tovrstne izjave so zmotile predstavnike Demokratske stranke, ki so med Gasparrijevim govorom zapustili slovesnost. Senatorka Tatjana Rojc in poslanka Debora Serracchiani sta pojasnili, da je ponovno prišlo do spektularizacije in izrabljanja spomina. Oster je bil tudi tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je med drugim pripomnil, da ne vidi nič »kulturno zanimivega« v postavljanju komunistične zvezde na nebotičnik na Reki, letošnji prestolnici kulture.