Spet prometna nesreča na Padričah

Ostri ovinek v središču Padrič, pred barom Guštin, na nekdanji pokrajinski cesti številka 1, je bil davi spet prizorišče prometne nesreče. Zgodaj zjutraj, okrog 6.30, se je sivi ford peljal v smeri proti Bazovici in na ovinku ga je zaradi neprilagojene hitrosti zaneslo na drugo stran cestišča, pot pa je končal v drogu. Vaščane so nato zbudile sirene prometne policije, gasilcev in rešilca, ki je vozniku na kraju nesreče nudil prvo pomoč, skupil pa jo je brez hujših poškodb. Zaradi odstranjevanja pločevine je bil promet v vasi oviran vse do 9. ure, ko so morali posredovati delavci podjetja AcegasApsAmga, saj je avto delno poškodoval železni drog javne razsvetljave.