Spet stekla ureditev ceste v kontovelskem bregu

Kaže, da bodo do konca leta kmetovalci v kontovelskem bregu le pridobili širšo cesto in z njo lažji dostop do zemljišč. Dela so pred nekaj dnevi spet stekla, potem ko je v zvezi z ureditvijo ceste prišlo do zapleta in je moral Konzorcij za bonifikacijo Julijske krajine posodobiti načrt.

Če bodo vremenske razmere ugodne, bo vse skupaj trajalo sedem do osem mesecev, predvideva inženir Emiliano Biasutto, ki sledi projektu in bo o poteku del redno poročal na sejah zahodnokraškega rajonskega sveta na Proseku. Tu je v četrtek predstavil končni načrt del, z zanimanjem so mu prisluhnili tudi pridelovalci s kontovelskega brega.

Prvotni projekt o ureditvi poti pod Kontovelom, ki bi bila prehodna tudi za kmetijska vozila, so sicer snovali pred mnogimi leti, ta naj bi segal v leto 2008, pravijo kmetje. Konzorcij za bonifikacijo Julijske krajine je dela zagnal pred približno dvema letoma, kmalu zatem pa so se za leto in pol ustavila. »Širitev ceste prvotno ni bila načrtovana pravilno. Zanjo je bila predvidena razširitev do približno 1,7 metra, medtem ko jo bo treba še malo razširiti. Na koncu bo široka približno 2,5 metra,« je povedal predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni.

Širitev ceste je seveda zahtevala nekaj razlastitev in zrušitev kamnitih zidkov za ureditev podpornih zidov iz armiranega betona. Ko bo vse nared, bodo sicer slednje na zunanji strani spet obložili s kamenjem. Poleg ceste, ki bo po novem prevozna - sicer izključno za lastnike parcel -, bodo v kontovelskem bregu uredili tudi štiri rezervoarje za zbiranje deževnice. Skupno se bo v njih nabiralo do 40 kubičnih metrov vode za namakanje, pridelovalci pa se bodo lahko posluževali tudi vode vodovodnega omrežja podjetja AcegasApsAmga in se nanj priključili po ugodnejši ceni. Vodovodne priključke bodo kmalu speljali tudi ob parcelah v Križu, je še napovedal Vidoni.